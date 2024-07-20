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中職／「吳念庭條款」通過！季中選秀球員下半季才能出賽

聯合新聞網／ 綜合報導
中職確定通過「吳念庭條款」，季中選秀球員下半季才能出賽。 中央社
中職確定通過「吳念庭條款」，季中選秀球員下半季才能出賽。 中央社

中華職棒19日召開領隊會議，做出了兩項主要決議，最受關注的就是「吳念庭條款」，規定季中選秀選手只能在下半季開始後才能出賽。此外，更換主場場地需提前30天向聯盟報告，除非場地因特殊狀況無法使用。

今年的中職選秀會於6月28日舉行，台鋼雄鷹在首輪選中了旅日野手吳念庭後很快在隔天完成簽約，30日就向聯盟註冊並公告新入團。7月1日吳念庭便被升上一軍，當天也在澄清湖主場代打一個打席。此舉引發了關於「公平性」的討論，主要爭議在於吳念庭的亮相時仍是上半季。

雄鷹隊表示根據中職規章，並沒有明文規定季中選秀會指名、簽約的新人何時可以出賽。雖然有2021年富邦悍將的江少慶因疫情影響，上半季延後開打，選秀後賽程只進行一半，因此被聯盟規定只能在下半季出賽。但雄鷹認為在沒有特殊狀況情況下，簽約新人只需在註冊後隔天即可進入一軍登錄。

針對這一情況，領隊會議做出決議，未來所有季中選秀的選手都將只能在下半季開始後才能出賽。這一決定被稱為「吳念庭條款」，意味著今後上半季將不再看到選秀新人的比賽，確保聯賽的公平性。

同時，會議還決定，除非場地因特殊狀況無法使用，球隊更換主場場地必須提前30天向聯盟報告。

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