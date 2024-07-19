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中職／全壘打大賽魔鷹受矚目 蔡其昌參戰趣味接力賽

中央社／ 台北19日電
2024年中華職棒明星對抗賽20、21日將在台北大巨蛋登場，全壘打大賽參賽者中，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹（中）的成績備受矚目，他在今年例行賽已累積19轟，將挑戰「布雷障礙」。（台鋼雄鷹隊提供）
2024年中華職棒明星對抗賽20、21日將在台北大巨蛋登場，全壘打大賽參賽者中，台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹（中）的成績備受矚目，他在今年例行賽已累積19轟，將挑戰「布雷障礙」。（台鋼雄鷹隊提供）

中職明星賽將於明天、21日在台北大巨蛋登場，除了明星賽本身，還有充滿話題的競技挑戰賽，台鋼雄鷹洋砲魔鷹要在全壘打大賽大顯身手，另外會長蔡其昌還要加入趣味接力賽。

明星賽由曾豪駒率領的世界12強賽台灣隊，與葉君璋領軍的中職明星隊交手，明天台灣隊派出古林睿煬掛帥先發，明星隊則由黃子鵬擔任先發投手。

競技挑戰賽部分，全壘打大賽會先進行預賽，每個選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，擊出最多全壘打的前4名選手晉級隔日決賽。

參賽名單分別有張肇元、拿莫．伊漾、張志豪、陳俊秀、曾頌恩、吉力吉撈．鞏冠、魔鷹（StevenMoya）、林安可。其中今年已經累積19轟的洋砲魔鷹受關注，要挑戰2008年統一獅隊洋砲布雷（TilsonBrito）所打下的「布雷障礙」，當時他在4輪比賽總計敲出46發全壘打。

明天還有「趣味接力賽」及「野球速球王」，趣味接力賽除了球員、女孩、吉祥物參賽之外，中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏以及裁判也會一起參與。

比拚球速的野球速球王項目，參賽選手有曾頌恩、拿莫．伊漾、陳重羽、郭天信4人，原參加選手富邦悍將王正棠，因肩膀不適改由味全龍郭天信替補參賽。參賽規則為每人投擲3球，將球從投手丘投向本壘，加總球速較多的選手獲勝。

明星賽第2天除了全壘打大賽決賽、趣味接力賽，還有「叫恁總欸出來打」考驗教練的打擊能力，由台灣隊教練代表曾豪駒、王建民，對上中職明星隊教練代表平野惠一、洪一中，教練之間的比拚也讓球迷相當期待。

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