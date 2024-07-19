中職／明星賽亮牌！古林對黃子鵬 周思齊扛開路先鋒

中華職棒明星對抗賽將在明天開打，延續國家隊與明星的模式，中華隊推出古林睿煬先發登板，明星隊由黃子鵬應戰，今年退休的周思齊更扛起先發第1棒，為期2天的賽事光預售票已達6萬人規模。

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽，彙集六隊球星組成兩支頂尖球隊，兩日分別吸引3.1萬、2.9萬人，合計有6萬人進場，進場人數確定創下記錄，現場也將販售剩餘票券，教練團與選手已準備就緒，將在兩日比賽拿出最好的表現。

中職會長蔡其昌特別感謝六隊的教練、選手來參加今年的明星賽，也不忘感謝球迷的踴躍支持，讓今年台北大巨蛋的明星賽熱鬧非凡，場內外活動滿滿，期許大家可以帶著快樂的心情來明星賽，將寶貴的回憶帶回家。

中華隊由總教練曾豪駒率領，交手總教練葉君璋領軍的明星隊，兩隊首日先發打序出爐，周思齊最後一次參與明星賽，首日就擔任明星隊開路先鋒、指定打擊，成為一大看點；而同樣在今年選擇引退的投手潘威倫，在中繼位置票選第一名，也將看見他在明星賽最後的登板投球。

戰技挑戰賽同步登場，全壘打大賽分別在兩日進行預賽及決賽，首日「野手速球王」飆球速較量，原參加選手富邦悍將王正棠，因肩膀不適改由味全龍郭天信替補參賽；次日「叫恁總欸出來打」考驗教練的打擊能力。

「趣味接力賽」分成兩隊，將由球員、女孩、吉祥物、裁判及網紅接力賽跑，蔡其昌及秘書長楊清瓏也會加入首日賽跑行列，「越跑越不隊」、「媽我在這隊」哪隊能優先跑向終點，拭目以待。

中華職棒明星賽7月20、21日就在台北大巨蛋，六隊球星齊聚、最大應援團全場同樂、場外簽名會及寶可夢見面會機會難得，還有中場歌手要嗨翻大巨蛋。