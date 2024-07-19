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韓職／李珠珢一隊友因臀部豐滿受關注 可惜來台名單竟沒有她

聯合新聞網／ 綜合報導
Yeom Se-been。 截圖自Yeom Se-been IG
Yeom Se-been。 截圖自Yeom Se-been IG

韓職起亞虎啦啦隊19歲新人李珠珢因「三振舞」爆紅，她的隊友今年新加入22歲 Yeom Se-been(염세빈)，近日也因好身材受到台灣球迷關注，有人在PTT問卦「屁股大的啦啦隊有加分嗎？」，指得就是這位Yeom Se-been，可惜此次富邦悍將邀請6名起亞虎啦啦隊來台名單中並沒有她。

現年23歲的Yeom Se-been 2022年以排球啦啦隊身分出道，擔任過籃球啦啦隊，她去年起成為起亞虎啦啦隊一員。近日起亞虎三振舞爆紅，Yeom Se-been也因好身材被注意到，特別是豐滿臀部受到韓國網友稱讚，「頂級身材」、「李珠珢很有名，但我更愛她」、「我不討厭每天看這個」。

不過，Yeom Se-been不在中職富邦悍將主題日「G!POP流行音樂節」表演名單中，起亞虎啦啦隊這次來台陣容有隊長金韓拿、李珠珢、朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿和劉世彬，將與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上大巨蛋應援舞台，帶來原汁原味最紅的起亞虎韓式應援。

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