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棒球／青棒好手曾偉喆捨中職拚旅外 偶像陳鏞基的鼓勵成力量

中央社／ 台北19日電
曾偉喆。中央社
曾偉喆。中央社

鶯歌工商畢業好手曾偉喆今年沒有投入中職選秀，小時偶像陳鏞基一席話讓他下定決心多拚一年，「一定要把握機會，有機會去國外追夢是很好經歷」，亞青也成為拚旅外機會重要舞台。

曾偉喆上屆U18世界盃棒球賽複賽對日本先發5局失1分率隊搶勝，今年也有入選亞洲青棒錦標賽培訓隊，教練團表示，曾偉喆目前設定仍會是投打二刀出賽。

曾偉喆今年初高中木棒聯賽投出生涯最速150公里，也曾考慮是否投入中職選秀，但後來決定畢業先去大學磨練，他表示今年又有機會拚亞青國手資歷，希望能在國際舞台展現最好能力、讓國外球團看到。

曾偉喆接受中央社記者訪問時透露，前陣子偶然有機會跟從小就很喜歡的偶像中職統一7-ELEVEn獅隊野手陳鏞基吃飯，陳鏞基鼓勵他，如果有機會出國，一定要把握機會出去看看，「可以去國外追夢，是一個很好的經歷。」

聽完陳鏞基的話讓曾偉喆更篤定拚旅外，「再給自己一年的時間」，高中球速持續進步，高中母隊總教練王傳家也一直鼓勵，看好他有旅外可能，曾偉喆表示，現階段先把每天該做的做好，「該來的就會來。」

下定決心拚旅外，曾偉喆自評高中3年除了球技外，心態成長最多，遇到大場面不會怯場，投打表現都更能維持穩定，希望未來一年身體素質提升、不要受傷，均速再往上拉。

曾偉喆投手、打擊兩端在球探眼中各有優勢，他表示，目前會維持兩邊都練，就看未來球團看中哪方面的能力。

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中職選秀 統一7-ELEVEn獅 陳鏞基

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