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中職／啦啦隊一粒和林襄兩人難得重磅同框 網：「一粒襄」

聯合新聞網／ 綜合報導
一粒(左)、林襄(右)。 截圖自一粒IG
一粒(左)、林襄(右)。 截圖自一粒IG

台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員一粒，因外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉爆紅，成為今年最受歡迎的本土啦啦隊新人。昨天她發文曬出與味全龍隊人氣成員林襄合照，「一粒襄」兩大女神罕見同框，讓粉絲們相當興奮。

一粒和林襄7月初都受邀出席高雄啤酒節，一粒昨天發文分享兩人合照，分別穿白色和粉色套裝並靠在一起，一粒對鏡頭比YA；林襄則是比臉頰愛心，看起來交情不錯。

一粒還提醒球迷本周末明星賽將在台北大巨蛋登場，「等不及在明星賽相見啦！好期待跟大家一起玩，你們也是嗎？」

貼文一出，網友紛紛表示，「太甜太美啦」、「粒襄合體」、「林粒的威！林粒的粒！」林襄也留言表示：「期待。」

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一粒 啦啦隊 林襄

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