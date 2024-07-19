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中職／起亞李珠珢魔性「三振舞」爆紅 在台4韓籍啦啦隊女神夢幻合跳網友暴動
韓職起亞虎啦啦隊應援曲「三振舞」因李珠珢爆紅，風潮吹到台灣，近日中職4名韓籍啦啦隊夢幻連動，翻跳這支舞蹈，讓網友們全嗨翻。
4名啦啦隊由左至右依序是富邦悍將隊南珉貞、台鋼雄鷹隊Mingo（朴旻曙）、悍將李晧禎和雄鷹安芝儇。4人動作看起來相當整齊，表情管理也很到位，十分賞心悅目。
貼文一出，網友紛紛留言表示，「笑容滿分」、「夢幻團體」、「這隊贏韓職每一隊」、「G!POP主題日一起來跳」。
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