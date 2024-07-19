棒球／哈連盃4強中華隊不敵日本 將與地主荷蘭爭季軍

U23世界盃棒球賽培訓隊參加荷蘭哈連盃棒球賽，台灣時間昨晚4強賽再度與日本碰頭，仍沒能突破封鎖，團隊僅敲1支安打，投手群被敲出12支安打，以0比8吞敗，將與荷蘭爭季軍。

荷蘭哈連盃國際棒球邀請賽，U23台灣培訓隊預賽最後1戰以5比3擊敗義大利，預賽戰績2勝3敗、排名第4，台灣時間昨天晚間4強賽與預賽全勝排名第1的日本隊再度碰頭。

培訓隊投手群沒能壓制，先發投手伍立辰前2局沒有失分，3局下接連被敲出2支二壘打、失掉1分，4局下1人出局後接連被敲2支安打、投出四壞保送讓日本隊攻占滿壘退場。

培訓隊換上黃子豪登板沒能止血，被繁永晟敲出安打、失掉2分，這2分算在伍立辰身上，2人出局後再被飯山志夢、西川史礁接連敲出安打再掉3分退場，培訓隊換上張峻瑋接手讓打者敲出二壘方向滾地球出局。

培訓隊5局下再度換投由洪宸毅接手登板，單局被敲出3支安打，加上守備失誤、再掉2分，6局下邱兆慶接手中繼，投2局被敲2支安打，投出1次三振，黃玠瀚後援投1局讓日本隊3上3下，比賽後半段沒有再掉分數。

日本隊派出投手高木快大先發，培訓隊打線受制，前6局僅靠著保送、失誤上壘，沒能敲出安打，直到7局上楊承峻敲出安打，但攻勢沒有延續，沒能追回分數。

高木快大投9局僅被敲出1支安打，投出11次三振、1次四壞保送，無失分，封鎖培訓隊打線，培訓隊吞敗、無緣冠軍戰；另外1場比賽美國以2比1擊敗荷蘭，培訓隊將與地主荷蘭爭季軍。