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中職／BLUE POWER！悍將新洋投叫藍力 票選險勝萊斯

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊新洋投正式定名為藍力（Aaron Leasher）。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投正式定名為藍力（Aaron Leasher）。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將新洋投經過球迷票選後正式定名為藍力（Aaron Leasher），本人得知後也感覺相當有趣，興奮地希望自己可以投出充滿「BLUE POWER」的投球表現。

今年28歲的藍力是一名左投手，在2017年美職選秀會被教士隊以第6輪選進開啟職業生涯，最高層級曾上到3A，今年球季則轉往獨立聯盟大西洋聯盟發展，加入史泰登島渡輪鷹隊。

藍力本季在大西洋聯盟表現亮眼，出賽12場投73.1局繳出7勝2敗、防禦率2.21的成績，另外有66次三振，防禦率暫居該聯盟第一、勝投則排名第二，來台前還入選大西洋聯盟明星隊最佳先發投手，目前已經向悍將報到並開始隨隊訓練。

悍將球團舉辦譯名票選活動，共有「萊斯」、「里斯」、「藍振」、「藍力」四個選項，活動期間共有超過萬名球迷參與投票，「藍力」獲得將近4000張的選票排名第一，領先第二名的「萊斯」只有約200票的差距，悍將也將從參與投票的球迷中，抽出藍力親筆簽名球的得主。

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富邦悍將 教士

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