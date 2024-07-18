中職／先被2安再飆3K解危奪勝 鋼龍想起老婆這樣提醒他

味全龍隊洋投鋼龍今天在桃園球場投6局失1分，且是非自責分，優質表現奪下本季第6勝，幫助龍隊以4：1擊敗樂天桃猿隊，本季首次獲選單場MVP，他說：「確實是第1次，希望愈多愈好。」

鋼龍被揮出8支安打，只在5局下失1分，6局下被連揮兩支安打後，連飆3K完成先發任務，最近投出3連勝，本季第6勝到手。

賽後談到6局下連奪三振化解危機，鋼龍笑說：「老實說，當時有點緊張，老婆要我假裝掉了兩分，好好享受比賽就對了。」

鋼龍去年13勝、奪三振155次奪下雙冠王，今年出賽11場投出6勝3敗、防禦率2.97，坦言有些跌跌撞撞，球速明顯下降，控球也不穩，他說：「動作和心理上都出了問題，正在克服中，慢慢回來了。」

這是鋼龍生涯4年首次在桃園球場先發未有自責分，自己也記得很清楚，以前確實在桃園登板都有失分紀錄，不過他說：「今天最後結果雖是好的，但不滿意自己的表現。」

龍隊總教練葉君璋表示，鋼龍最近幾天都有修正，也得到效果，控球都能按照自己的意思，狀況很不錯。