圖輯／中職 鋼龍6局好投 助味全龍4：1擊敗樂天桃猿

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的味全龍隊，樂天桃猿派出鈴木駿輔先發對上味全龍隊的鋼龍。

樂天桃猿隊先發投手鈴木駿輔主投7局失4分吞下敗投，味全龍隊先發投手鋼龍主投6局失1非自責分奪下勝投並獲選單場MVP。3局上味全龍隊李凱威擊出1分打點安打，劉基鴻擊出2分打點二壘安打；5局下樂天桃猿隊林立擊出高飛犧牲打，送回三壘跑者嚴宏鈞；6局上味全龍隊張祐銘擊出1分打點安打。終場味全龍隊以4：1擊敗樂天桃猿隊。 味全龍隊先發投手鋼龍主投6局失1非自責分奪下勝投並獲選單場MVP。記者季相儒／攝影 味全龍隊先發投手鋼龍主投6局失1非自責分奪下勝投並獲選單場MVP。記者季相儒／攝影 味全龍隊先發投手鋼龍主投6局失1非自責分奪下勝投並獲選單場MVP。記者季相儒／攝影 6局上味全龍隊張祐銘擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影