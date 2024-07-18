中職／鋼龍優質先發屠猿 明星賽前4隊戰績相同緊咬兄弟

中職明星賽前最後一戰，味全龍隊洋投鋼龍在桃園球場優質先發，投6局失1分非自責，以4：1擊敗樂天桃猿隊，賽後獲選單場MVP。

鋼龍用102球投完6局，雖被揮出8支安打，幾乎都能有效化解危機，只在5局下失1分，6局下被連揮兩支安打後，更是連飆3K結束先發任務，最近投出3連勝，本季第6勝到手。

兩隊在2連戰各贏1場，下半季戰績和統一獅、富邦悍將隊一樣，4隊都是5勝5敗；中信兄弟隊6勝4敗暫居榜首，台鋼雄鷹隊4勝6敗排名墊底。

龍隊3局上展開首波攻勢，張祐銘、郭天信、李凱威接連安打攻下全場第1分，劉基鴻追加二壘打攻下兩分打點，取得3：0領先。

猿隊前4局都從鋼龍的手中揮出安打，但攻不下分數，5局下終於開張，嚴宏鈞揮出右外野全壘打牆前深遠二壘打，再靠林政華內野滾地球推進三壘、林立高飛犧牲打攻下全隊第1分，不過嚴宏鈞和主審紀華文相撞，造成右膝挫傷退場。

龍隊6局上攻勢再起，郭嚴文揮出二壘打，再靠張政禹犧牲觸擊、張祐銘安打掩護得分，比數變成4：1，終場以3分之差獲勝。

猿隊日本投手鈴木駿輔先發7局，被揮出9支安打，出現3次四死球（兩次觸身球），失4分吞敗，戰績掉到3勝3敗。