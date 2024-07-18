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中職／嚴宏鈞最痛苦得分 撞上主審紀華文倒地提前退場
樂天桃猿隊今天在桃園主場再戰味全龍隊，打完前4局0：3落後，5局下嚴宏鈞跑回全隊第1分，過程充滿戲劇性，最後撞上主審紀華文倒地，只好提前退場，由張閔勛接替捕手任務。
嚴宏鈞面對龍隊洋投鋼龍，2局下揮出投手前滾地球出局，5局下揮出右外野全壘打牆前深遠二壘打，下一棒林政華揮出內野滾地球，嚴宏鈞在二、三壘之間遭夾殺，猿隊總教練古久保健二提出重播輔助判決，最後改判妨礙跑壘，變成一、三壘有人局面。
猿隊開路先鋒林立揮出右外野方向飛球，形成高飛犧牲打，但嚴宏鈞衝回本壘時，剛好和紀華文相撞，當場倒地露出痛苦表情，6局上退場休息，無法繼續蹲捕。
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