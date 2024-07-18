中職／魔鷹砲火凶猛重現洋砲效應 葉君璋想起泰甘力的恐怖

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹目前19轟穩居全聯盟榜首，很有機會繼2008年統一獅隊布雷之後，成為中職近16年首位外籍全壘打王，龍隊總教練葉君璋說：「魔鷹有辦法在日本職棒打球，當然會有一定能力。」

魔鷹除了全壘打數穩定領先，打點57分暫居第2，打擊率3成27排名第4，葉君璋認為他過去在美國有身體能力，到了日本吸收細膩球風，這種路徑（歷經大聯盟、日職）來到中職都OK，前和信鯨隊洋砲泰甘力也很恐怖。

葉總對和信鯨前洋砲泰甘力（右一）印象深刻。 聯合報系資料照

泰甘力是前和信鯨洋砲，1998年效力1個球季繳出打擊率3成76、全壘打21支、打點83分的成績，當年讓葉君璋印象深刻。

雄鷹領隊劉東洋認為，洋砲對球隊確實很有幫助，中職現在已是6隊規模，可從提高比賽品質和精采度來思考此事，建議各隊都增洋砲。

味全龍隊總教練葉君璋。記者季相儒／攝影

葉君璋表示，只要大家覺得公平就可以考慮，比賽打得精采、增加球迷最重要，也可讓台灣球員知道職棒很現實，「以前只有4隊時，甚至單隊3洋砲，三商虎隊就有鷹俠、哥雅和康雷。」