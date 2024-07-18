中職／葉君璋看王維中遭痛擊 大家都了解他就要更留意配球

味全龍隊左投王維中，昨天對樂天桃猿隊之戰先發4.2局失6分吞敗，龍隊總教練葉君璋今天賽前談到此事，認為他的狀況其實不錯，但投球細節還要更多調整才行。

王維中生涯4年第100場出賽，對猿隊投不滿5局，被揮出10支安打，另有1次保送，還出現兩次暴投，失6分全是自責分，單場被安打數、失分都是本季最差紀錄。

葉君璋說：「大家都對他很了解，自己在配球上要多留意。」

王維中最近吞下3連敗，本季戰績掉到2勝6敗1中繼、防禦率4.22，生涯100戰包括45場先發，戰績12勝22敗24中繼1救援、防禦率3.37。

葉君璋表示，不管投球、配球都會影響結果，王維中的投球狀況沒有不好，但忘記很多細節。