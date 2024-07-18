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中職／獅隊35歲新秀高塩將樹首度二軍出賽 演3上3下

中央社／ 台北18日電
中華職棒統一獅隊日前選秀時選進35歲日籍投手高塩將樹（圖），他18日首度在二軍出賽，於比賽第6局登板中繼1局，演出3上3下好表現。（統一獅隊提供）
中華職棒統一獅隊日前選秀時選進35歲日籍投手高塩將樹（圖），他18日首度在二軍出賽，於比賽第6局登板中繼1局，演出3上3下好表現。（統一獅隊提供）

中職統一獅隊今年在選秀會選進的35歲日籍投手高塩將樹今天首度在二軍出賽，投1局演出3上3下，明星賽後就相當有機會在一軍亮相；另外味全龍的林鋅杰、曹祐齊也都繳好投。

統一獅隊在今年選秀第6輪選進35歲日籍投手高塩將樹，經歷2度落選之後終於圓夢。根據中職規定，在台灣居住滿5年且在台灣業餘成棒隊效力滿3年，可視為本國籍球員參加選秀，高塩將樹是透過此管道成功加入職棒的首名球員。

高塩將樹已經在10日與獅隊完成簽約並報到，當時獅隊總教練林岳平表示，高塩將樹近期就會在二軍出賽，如果有在比賽狀態中，希望明星賽之後就成為球隊一軍戰力，目前定位先以後援中、短局數為主，不過未來也不排除先發。

獅隊二軍今天在台南棒球場與味全龍隊二軍交手的賽事，高塩將樹在6局上登板，三振掉劉時豪之後，讓陳思仲擊出一壘飛球出局，再讓林子宸擊出游擊飛球出局。總計高塩將樹用13球演出3上3下，無失分，單場最快球速145公里。

獅隊此戰先發投手為在二軍調整的林詔恩，投1局演出3上3下、無失分。龍隊先發投手則是林鋅杰，用57球投5局，被敲4支安打，沒有出現保送，送出4次三振，沒有失分奪下勝投；接著曹祐齊中繼投2局，沒有被敲安打，送出2次三振無失分，終場龍隊二軍以3比0獲勝。

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