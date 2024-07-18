聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林子偉請喪假暫離隊 林政華接下猿隊中外野重任
樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場對決味全龍隊，林子偉未出現，球團內部證實他因為親人過世，因此請喪假，先發中外野手將是林政華。
兩隊昨天2連戰首戰，林子偉擔任先發9棒中外野手，兩次打數揮出1支安打，被保送1次，猿隊終場13：6獲勝；林子偉本季出賽27場，打擊率2成54、打點4分，全壘打還未開張。
下半季賽事剛開打時，林子偉無法進入猿隊先發名單，總教練古久保健二談到此事，態度相當保守，只說「之後可能會先發」，尤其各守位競爭激烈，如何發揮他的特長是教練團要思考的問題。
古久保認為，林子偉可守很多位置，對球隊是「好的煩惱」，但他最近先發機會也變多，開始站穩地位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言