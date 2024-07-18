中職／林子偉請喪假暫離隊 林政華接下猿隊中外野重任

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場對決味全龍隊，林子偉未出現，球團內部證實他因為親人過世，因此請喪假，先發中外野手將是林政華。

兩隊昨天2連戰首戰，林子偉擔任先發9棒中外野手，兩次打數揮出1支安打，被保送1次，猿隊終場13：6獲勝；林子偉本季出賽27場，打擊率2成54、打點4分，全壘打還未開張。

下半季賽事剛開打時，林子偉無法進入猿隊先發名單，總教練古久保健二談到此事，態度相當保守，只說「之後可能會先發」，尤其各守位競爭激烈，如何發揮他的特長是教練團要思考的問題。

古久保認為，林子偉可守很多位置，對球隊是「好的煩惱」，但他最近先發機會也變多，開始站穩地位。