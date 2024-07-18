中職／一粒秀自拍和愛犬合照10萬人圍觀 網：好羨慕狗狗

台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒因外貌出眾，加上完美詮釋葉保弟魔性應援舞而爆紅，她最近在個人社群帳號分享自拍美照和愛犬，引發網友熱烈討論。

一粒在Threads發文分享自己穿著粉色套裝，拿著手機對鏡頭放電的影片，背景聲是知名動畫「鬼滅之刃」。接著是她穿著球衣和私服的自拍美照，其中一張她和愛犬合照，名字叫做「趙百奇」。

貼文吸引破10萬瀏覽及1.1萬人按讚，網友紛紛表示，「好羨慕狗狗」、「不管哪個角度都好美」、「粒董現在又躺在沙發看留言嗎」。