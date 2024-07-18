韓職／未演先轟動！李珠珢卻自曝有一毛病 網：便祕女孩可以嗎?

韓職起亞虎19歲啦啦隊李珠珢擁有高人氣，近日作客韓星希澈主持的網路節目，沒想到她語出驚人，自曝有便秘。

李珠珢和韓華鷹啦啦隊河智苑一同上節目，希澈請李珠珢表演啦啦隊應援曲，李珠珢坐在位置上表演主題曲時沒有活力，被希澈吐槽這不會讓人開心起來。她接著表演招牌「三振舞」，成功雪恥獲得掌聲。

當被問到是否有看粉絲拍攝的應援短片時，李珠珢提到坐著就破4000萬瀏覽的短片。三人接著玩推測東西遊戲，希澈猜是瀉藥，沒想到李珠珢突然冒出一句，「我會便祕」，讓希澈笑翻。

影片播出後，有網友說了，「便祕女孩可以嗎？」但也有網友表示，「目前最受歡迎的啦啦隊」、「她們兩位都太漂亮了」、「希望很快在台灣見到你們」。

富邦悍將宣布請到韓國職棒起亞虎啦啦隊參加27日（六）、28日（日）大巨蛋主題日「G!POP流行音樂節」，包括人氣新星李珠珢也確定來台後，使得這兩場變得一票難求，已有黃牛哄抬票價，從原本的1580元喊到5、6000元，未演先轟動。