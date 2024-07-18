中職／31年來首人！李多慧被任命為韓國名譽宣傳大使

韓籍啦啦隊女神李多慧去年加入樂天桃猿隊，在台灣成為家喻戶曉的明星。駐台北韓國代表處昨天正式任命她為韓國名譽大使，成為31年來首人。

駐台北韓國代表李殷鎬（이은호）認為，李多慧作為味全龍隊啦啦隊隊長，且經營YouTube達80萬訂閱，擁有知名度與聲量，是能很好在台灣宣傳韓國魅力的指標人物。

李多慧表示，很榮幸能被任命為韓國名譽宣傳大使，未來將更努力在台灣宣傳韓國魅力，並持續在台灣進行活動，連結韓國與台灣文化。李多慧提到，起初經營YouTube單純只是帶著愉快心情，製作有趣內容，所以才會一直努力更新，看到這些內容和在台灣的活動帶來正面影響力，感到非常高興和感恩。

李多慧是駐台北韓國代表處自1993年成立以來，首位韓國名譽宣傳大使。李多慧1999年出生，2019年加入韓職起亞虎啦啦隊，2023年轉戰中職桃猿隊後，掀起韓籍啦啦隊熱潮。她不只在球場上表現活躍，還拍攝廣告和上綜藝節目，今年3月更發行單曲專輯《HUSH》，目前IG追蹤人數已破150萬。