中職／單場雙響砲+獲2次敬遠 魔鷹創史上首見紀錄

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹昨天敲單場雙響砲，累積5分打點，9上2出局無人在壘時他上場打擊，統一獅隊竟直接故意四壞，讓他創下中職史上首見紀錄。

2上魔鷹從獅隊先發投手郭俊麟手中扛出陽春砲，6上無人出局滿壘，面對老將潘威倫，轟出隊史首支滿貫砲。7上1出局二、三壘有人魔鷹獲敬遠，9上2出局壘上無人，再度獲敬遠。

聯盟上一位壘上無人獲敬遠的洋砲，是1998年8月18日前兄弟隊德伍。前興農牛隊怪力男1998年7月23日和28日各獲1次壘上無人敬遠，另外，1994年坎沙諾和1996年鷹俠也有經驗。

魔鷹也成為中職史上首位單場至少雙響，同時獲2次故意四壞的打者。