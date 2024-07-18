中職／魔鷹單場雙響轟潘威倫滿貫砲 5打點助雄鷹奪勝

中職今天在台南球場賽事，台鋼雄鷹洋砲魔鷹演出雙響砲，本季全壘打數來到19支，其中在6局上從潘威倫手中轟超前滿貫砲，因此也獲得2次敬遠，終場雄鷹以11比10險勝統一獅。

獅隊在1局下率先得1分，不過2局上雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）從郭俊麟手中敲陽春砲後，再出現5支安打攻下3分；4局上雄鷹一、二壘有人時，王柏融敲出二壘安打，帶有1分打點，取得5比1領先。

雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）在5局下遇危機，失掉4分一度形成平手局面；不過6局上魔鷹再一棒從潘威倫手中轟出超前滿貫全壘打。

第7局雙方各得2分，8局下獅隊再展開反攻，滿壘時林安可選到保送擠回1分，陳傑憲再敲安打送回2分，僅剩1分落後，不過最後9局下沒能逆轉戰局，最終雄鷹仍以11比10擊退獅隊，潘威倫吞下敗投。

雄鷹團隊一共敲出20支安打，刷新隊史單場最多安打紀錄，雙方合計35支安打則刷新本季兩隊合計最多安打。今天曾子祐、吳念庭、王博玄都單場3安，吳念庭為中職生涯首度猛打賞；另外魔鷹演出單場雙響砲、貢獻5分打點後，獲得2次故意四壞保送，最後獲選為單場MVP。

另外在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿與味全龍本來3比3平手，5局上龍隊一、二壘有人時，李凱威擊出中外野飛球，中外野手林子偉發生隱形判斷失誤形成二壘安打，龍隊得2分超前；不過5局下桃猿的陳晨威、梁家榮、朱育賢、馬傑森都敲出安打，攻下3分逆轉。

6局下龍隊推出徐若熙登板中繼調整，接連被敲4支安打，失掉3分；7局下陳晨威從陳禹勳手中敲出2打點三壘安打，8局下包括廖健富的陽春砲在內，再得2分。終場桃猿就以13比6奪勝，團隊全場敲出20支安打，追平本季團隊單場最多安打。（編輯：楊昭彥）1130717