中職／明星賽完全沒準備 平野：要把勝利讓給建醬

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊在明星賽前贏球作結。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊在明星賽前贏球作結。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天以9：4擊敗富邦悍將隊，在明星賽前終止2連敗，維繫下半季第一位置，總教練平野惠一先為昨天比賽內容不佳向球迷致歉，談到明星賽自己也要下場坦言「完全沒時間準備」，但允諾要把勝利「讓給建醬」。

兄弟在明星周前以贏球作結，平野惠一表示，昨天輸給悍將的比賽內容不好看，「賽後有開會集合，對昨天的球迷很抱歉，今天一定要全力討回來。」

單場3安扮演勝利功臣的張志豪則說：「下半季每一隊都在衝，要過了20場後才會知道，大家都會趁前面衝一波，接下來只會越來越精彩。」

今年明星賽增加「叫恁總誒出來打」的項目，中華隊派出曾豪駒、王建民，明星隊派出洪一中、平野惠一，要考驗教練們的打擊能力。

平野惠一想到這件事就頭大，「糟了糟了，完全沒有準備的時間。」對於能否贏過自家投手教練王建民也不抱期待，「我跟建醬同年，願意把勝利讓給他，如果到時候看到我太認真比賽，球迷可以罵我『不是要把勝利給建醬』。」

至於接下來迎接明星賽的到來，平野惠一認為更重要的事，兄弟有不少球員參加，「大家不要受傷，調整好面對下半季剩下的比賽。」

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