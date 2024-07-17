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中職／張志豪扛1棒有預感 平野實驗室奏效擊退杰戈

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊張志豪扛開路先鋒單場3安。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊張志豪扛開路先鋒單場3安。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天以9：4擊敗富邦悍將隊，張志豪今天賽前才被賦予第1棒任務，就繳出3安猛打扮演稱職「起爆劑」，相隔7年重返開路先鋒，張志豪並不意外，「我們最近第1棒換來換去的啊。」

張志豪上一次扛起先發第1棒是2017年9月8日，今天首局首打席就敲安，最終繳出4打數3安打、2打點、2得分的表現，成為單場MVP，總教練平野惠一表示：「他完成期待以上的工作，真的很感謝志豪。」

為何再次開啟「1棒實驗室」？平野惠一表示，感覺到最近打線必須做出改變，「安排怎樣的打線會讓對方覺得很可怕？這樣的安排能夠讓第1局首名打者就全力揮擊，造成對方投手壓力。」

平野惠一也考量到張志豪前這子上背部不舒服，但昨天看到他打擊後就決定讓他打第1棒，並讓岳東華扛第2棒，「這樣的打線在第1局就有很好的化學效應，攻下4分，大家都覺得很好。」

兄弟在6月時曾排上許基宏、陳子豪、曾頌恩等非傳統型開路先鋒，也因此今天張志豪接獲任務時，「不會很驚訝，因為我們第一棒一直換來換去的。」

而且當時看到陳子豪打第1棒，張志豪說：「我就想過什麼時候會換我？下一次換誰？搞不會是俊秀。」雖然很久沒打第1棒，但張志豪不會不習慣，「只要清楚每一棒的工作是什麼，就沒有那麼困難。」

只不過，兄弟原本5：0領先，因為2局下德保拉大失血，一轉眼就變成5：4，平野惠一看到後說：「這是我的錯覺嗎？」他分析德保拉今天因為變化球精準度沒有很好，「對方抓直球去打，悍將打者碰到失投球都有確實把握。」

面對悍將新洋投杰戈，兄弟球團從昨天看影片擬定攻擊策略，在比賽前段奏效，不過平野惠一指出，杰戈從比賽中段開始使用曲球，也投得滿好的，導致打線一度受阻，「下次再遇到會注意這件事。」

兄弟在首局面對杰戈前3棒全都敲安，不過第4棒陳俊秀卻是短打推進，被問到是選手主動或教練團戰術？平野選擇保密，「就讓大家去想像吧，反正大家都說平野就是要點。」

富邦悍將隊新洋投杰戈初登板4.2局掉5分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投杰戈初登板4.2局掉5分。圖／富邦悍將隊提供

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平野惠一 張志豪 陳子豪

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