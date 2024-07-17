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中職／37歲張志豪扛1棒敲3安隊史第3人 兄弟爆打杰戈

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊張志豪相隔7年再次扛起開路先鋒。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊張志豪相隔7年再次扛起開路先鋒。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟張志豪相隔7年重返先發第1棒，就寫下隊史開路先鋒單場3安的第3年長紀錄，富邦悍將隊初登板的杰戈投不滿5局就被兄弟打退場，最終兄弟以9：4贏球終止2連敗，也斬斷悍將2連勝。

張志豪前次先發扛開路先鋒已經是2017年9月8日，今天這項調度收到效果，首局首打席就敲出安打，開啟連3安攻勢，兄弟在1局上就打滿一輪，用6支一壘打攻下4分。

2局上張志豪保送上壘後，又靠著陳俊秀的安打回來得分，7局上則是用一支二壘安打幫助兄弟灌進2分打點，隨後被代跑換下場休息；加上4局上的一壘安打，張志豪本日4打數3安打，另有1次三振、1次四壞保送。

中職史上單場3安的開路先鋒中，張志豪37歲又63天的年紀是史上第5年長，1998年林易增寫下的38歲又179天是中職紀錄，接著是2022年王勝偉38歲173天、2021年陽耀勳38歲76天、2019年周思齊的37歲又184天，其中林易增、周思齊在兄弟隊史排在張志豪前面。

兄弟前2局攻下5分，而悍將則是在2局下攻下4分追近到1分差，悍將先發投手杰戈在5局上投出單局第3次四死球後退場，中職初登板留下4.2局被敲8支安打、失5分（4責失）的成績，防禦率7.71。

兄弟先發投手德保拉雖然5局被敲9支安打、掉4分，但退場時球隊領先，打線在6到8局又攻下4分，讓德保拉收下個人6連勝。

中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供

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