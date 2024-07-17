中職／「國防部長」張育成吸金！新莊周三8158人進場本季第三高

新莊棒球場不一樣了，多了「國防部長」張育成的加持，今天富邦悍將隊與中信兄弟隊之戰，進場人數來到8158人，寫下本季新莊非假日票房第3高，僅次於7月12日張育成首戰、4月3日開幕戰。

張育成加盟悍將後展現吸票功力，上周五在中職的生涯首戰吸引10522人進場，是新莊本季周一至周五非假日的第一高，超越新莊開幕戰的9076人進場。

而今天在周三進場人數更突破8000，寫下非假日第三高，超越昨天的7899人，而新莊雖然在6月10日周一、4月4日周二都有破8000人進場，但分別是端午、兒童節假期。

單以周三而論，今日新莊票房也可寫下本季中職第3高，最高是4月3日中信兄弟在台北大巨蛋的18072人，而同日新莊開幕戰排第二。