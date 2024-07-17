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中職／跟張育成美技互尬 江坤宇讚：他是台灣難波萬

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊江坤宇。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊江坤宇。圖／中信兄弟隊提供

昨晚中信兄弟與富邦悍將隊雖爆出板凳清空衝突，但江坤宇張育成兩位游擊好手的美技演出依舊吸睛，江坤宇感謝張育成的「十年中華隊游擊手」美言，回讚張育成是「台灣難波萬！」。

張育成與江坤宇在去年經典賽曾當過中華隊隊友，昨天是張育成返台加盟中職後首次遇到兄弟，江坤宇說：「看到學長滿開心的，跟他當隊友很多正能量，可以多學習。」

而1局下張育成敲出的強勁游擊滾地球，被江坤宇攔下長傳一壘刺殺，7局上同樣場景、攻守互換，江坤宇敲出的強勁滾地球被張育成攔截。

江坤宇表示，自己守備當下沒有多想，而看到張育成的美技，「學長力量、臂力、守備都很好，看起來輕鬆，我是動作比較基本。」

經典賽當隊友時，江坤宇就因自己守備型態偏日式，從美式的張育成身上學到很多，「身上全部都是優點，很多學習的地方。」至於張育成的十年中華隊游擊手褒獎，江坤宇說：「謝謝他的稱讚，他還是台灣Number 1。」

兄弟總教練平野惠一則指出，希望兩人的美技演出讓大家更關注中職，張育成也不須太過謙虛，跟江坤宇一起競爭中華隊游擊手，「大家互相學習、競爭，他們是很多選手憧憬對象。」

至於兩人守備的類型，平野表示：「阿坤的守備是台灣style，張育成才看一場無法評論，但可以理解重砲游擊的魅力，而阿坤無數次美技守護球隊，非常信賴。」

張育成壯碩的身材是游擊手罕見，江坤宇也說：「很像洋將。」尤其看到張育成敲首轟後的訪問，談到揮棒時以為不會出去，「我們守備都知道，一看就是會出去。」有趣的是，首轟球剛好被穿著江坤宇T恤的球迷撿到，江坤宇笑說：「幫忙宣傳一下吧。」

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