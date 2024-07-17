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中職／3顆危險球引衝突 陳柏均當下還在想怎麼投好球

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊投手陳柏均。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手陳柏均。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟投手陳柏均昨天對富邦悍將戴培峰連投3顆頭部近身球，加上洋將艾士特的言語讓衝突升溫，讓陳柏均生涯首次遇到板凳清空，不過當下陳柏均腦中還是在想，「要怎麼投好球？」

陳柏均昨晚賽後立刻傳訊向戴培峰致歉，「跟他說抱歉，不是有意丟近身球。」回想當時場景，陳柏均坦言自己也很錯愕，「生涯沒連續投過3顆近身球，昨天狀況不是太好，想把球投進去但一直往上跑。」

中信兄弟隊投手陳柏均（中）昨天控球出狀況。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手陳柏均（中）昨天控球出狀況。圖／中信兄弟隊提供

2022年選秀才加入中職的陳柏均，生涯第一次遇到「大場面」，身旁有李振昌、曾頌恩兩位學長站崗，陳柏均表示，沒有被衝突嚇到，「一直在想怎麼投好球，學長是跟我說，用放的投到紅中被打也是自責分，倒不如用力丟。」

洋投克迪也透過翻譯跟陳柏均分享心得，陳柏均說：「我的直球狀況不好，他跟我說可以改變一下想法，那天曲球比較好，也可以用其他球種去搶好球。」

艾士特則指出，投手都會遇到控球不穩的時候，加上中職的球比較難握，自己也遇過這樣的狀況，「他剛上一軍，會成為我們牛棚的重要投手，是很有潛力的投手，我喜歡看他投球，同是左投也有膽識。」

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中職 戴培峰 牛棚

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