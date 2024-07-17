中職／桃猿簽下新秀李家明、盧冠宇 已向球隊報到

中職樂天桃猿今天宣布，已經與今年選秀選進的2名投手李家明（第7輪）、盧冠宇（第10輪）完成簽約，李家明簽約金75萬元，盧冠宇則是20萬元，兩人都已向球隊報到投入訓練。

樂天桃猿隊在今年中職新人選拔會指名10名選手，其中右投李家明在第7輪獲得球團指名。桃猿隊宣布，李家明以簽約金新台幣75萬元、一軍薪水7萬元，另外附帶激勵獎金35萬元的條件加盟。

同樣為右投的盧冠宇則是桃猿球團第10指名，球團表示，盧冠宇以簽約金20萬元、一軍月薪7萬元，另附激勵獎金10萬元的條件加盟。

桃猿球團表示，李家明、盧冠宇都擁有完整的三級棒球資歷，相信他們能夠很快融入團隊，期待在今年下半季就能展現戰力。目前李家明、盧冠宇已向球隊報到，明天隨一軍練習結束後，下週將到嘉義二軍訓練。