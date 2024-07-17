快訊

林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

遭川普點名「疲軟」後日圓強升逾1% 美元指數重貶0.6%

中職／桃猿簽下新秀李家明、盧冠宇 已向球隊報到

中央社／ 台北17日電
中華職棒樂天桃猿隊17日宣布，已經與投手李家明（圖）完成簽約、簽約金新台幣75萬元，一軍薪水7萬元，另外附帶激勵獎金35萬元。 圖／樂天桃猿隊提供
中華職棒樂天桃猿隊17日宣布，已經與投手李家明（圖）完成簽約、簽約金新台幣75萬元，一軍薪水7萬元，另外附帶激勵獎金35萬元。 圖／樂天桃猿隊提供

中職樂天桃猿今天宣布，已經與今年選秀選進的2名投手李家明（第7輪）、盧冠宇（第10輪）完成簽約，李家明簽約金75萬元，盧冠宇則是20萬元，兩人都已向球隊報到投入訓練。

樂天桃猿隊在今年中職新人選拔會指名10名選手，其中右投李家明在第7輪獲得球團指名。桃猿隊宣布，李家明以簽約金新台幣75萬元、一軍薪水7萬元，另外附帶激勵獎金35萬元的條件加盟。

同樣為右投的盧冠宇則是桃猿球團第10指名，球團表示，盧冠宇以簽約金20萬元、一軍月薪7萬元，另附激勵獎金10萬元的條件加盟。

桃猿球團表示，李家明、盧冠宇都擁有完整的三級棒球資歷，相信他們能夠很快融入團隊，期待在今年下半季就能展現戰力。目前李家明、盧冠宇已向球隊報到，明天隨一軍練習結束後，下週將到嘉義二軍訓練。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

中職 樂天桃猿 選秀

延伸閱讀

PLG／入選年度第一隊 周桂羽複數年約續留勇士

職籃沒1隊賺錢 年燒8千萬起跳！大老闆們為何砸錢養球隊？解析財團權謀遊戲

TPBL／夢想家補強不停歇 簽下射手簡偉儒火力再進化 

NBA／給超多！瘋狗貝確定前往以色列：他們滿足我所有要求

相關新聞

中職／張育成與艾士特聊4分鐘、2度相擁 衝突後談尊重

新莊棒球場昨天出現大場面，3顆頭部近身球引起板凳清空，富邦悍將隊張育成與中信兄弟隊艾士特的言語交鋒成為焦點，但兩人今天相...

中職／有大哥罩的感覺…戴培峰站衝突原爆點差點笑出來

富邦悍將隊與中信兄弟隊昨日之戰出現板凳清空場景，捕手戴培峰回憶看見連續3顆頭部近身球確實有情緒，而昨天衝上場最有情緒的張...

中職／挺自家投手反成導火線 艾士特：我搞砸了

新莊棒球場昨天出現大場面，3顆頭部近身球引起板凳清空，中信兄弟隊洋將艾士特的場邊言語被富邦悍將隊指為導火線，艾士特今天澄...

中職／不希望大場面才有關注 平野惠一盼用技術吸睛

中信兄弟隊昨天與富邦悍將隊之戰，因連續3顆頭部近身球加上洋將艾士特言語交鋒，形成板凳清空場面，兄弟總教練平野惠一直言「抱...

中職／3顆危險球引衝突 陳柏均當下還在想怎麼投好球

中信兄弟投手陳柏均昨天對富邦悍將戴培峰連投3顆頭部近身球，加上洋將艾士特的言語讓衝突升溫，讓陳柏均生涯首次遇到板凳清空，...

中職／跟張育成美技互尬 江坤宇讚：他是台灣難波萬

昨晚中信兄弟與富邦悍將隊雖爆出板凳清空衝突，但江坤宇、張育成兩位游擊好手的美技演出依舊吸睛，江坤宇感謝張育成的「十年中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。