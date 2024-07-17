中職／不希望大場面才有關注 平野惠一盼用技術吸睛

中信兄弟隊昨天與富邦悍將隊之戰，因連續3顆頭部近身球加上洋將艾士特言語交鋒，形成板凳清空場面，兄弟總教練平野惠一直言「抱歉」，不希望大家因為衝突才關注中職，「要用比賽內容、技術去吸引球迷。」

昨日6局下兄弟投手陳柏均面對戴培峰連投3顆頭部近身球，艾士特在場邊的言論，引爆悍將總教練陳金鋒火氣，雙方陣營板凳清空，張育成更是與艾士特在場中激烈對話，今天張育成與艾士特溝通後互相擁抱。

平野惠一表示，昨天狀況是洋投亢奮，才導致衝突場面發生，這部分比較抱歉、遺憾，也能理解洋投是想要幫助隊友，但今後還是要盡量避免。

「職棒是娛樂產業。」平野惠一表示：「但是要把球技、比賽展現出來，避免危險動作，不能挑釁對手，不希望衝突場面才讓大家來看。」

平野惠一也能理解當下對方打者會有情緒反應，「柏均知道投太甜會被打，但丟不好打的位置卻有點失投，對職棒球員來說，頭部觸身球很危險，可能影響到生涯。」

而衝突當下鏡頭上看不太到平野惠一身影，他笑著解釋說，自己跟鋒總有對到眼，「但他朝著建醬（投手教練王建民）說『三顆近身球』。」平野惠一當下指指自己問：「那我勒？」結果鋒總回覆與平野無關。

接著就被悍將日籍教練拉到一旁，平野惠一也有些困惑，雖然知道衝突起因，但不知為何演變至此，「分數被拉開了，希望不要太挑釁，時機不對啊。」