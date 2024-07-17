中職／兄弟陳柏均坦言狀況很糟不是故意 已向戴培峰道歉

中職中信兄弟與富邦悍將昨天發生板凳清空衝突，導火線是兄弟投手陳柏均對戴培峰連投3顆頭部近身球。陳柏均今天表示，自己控球從沒有這樣過，很想要投進去但直球狀況很糟糕。

悍將昨天對上兄弟賽事，6局下悍將戴培峰的打席時，兄弟左投陳柏均接連投出3次頭部近身球，讓戴培峰相當不滿，導致兩隊板凳清空。悍將總教練陳金鋒昨天指出，主要是兄弟休息區的洋投艾士特（EricStout）一直叫囂才衝上去。

戴培峰17日表示，有收到陳柏均的致意訊息，知道對方不是故意的。（富邦悍將提供）中央社

陳柏均昨天賽後就傳訊息給戴培峰，陳柏均今天表示，主要是跟學長戴培峰說抱歉，不是有意對他丟近身球。陳柏均也直言，「昨天直球狀況很糟糕，打球打這麼久以來沒有發生過這種事情，這樣連續3顆近身球，很想要投進去，但是球一直往上飛，不知道為什麼。」

至於雙方板凳清空衝突當下，陳柏均表示，當時在後面一直思考要怎麼投好球，因為接下來還要繼續投，並沒有多想什麼。陳柏均當時也收到許多隊友的鼓勵，「大家跟我講說，如果投不進去用放的話被打是自責分，倒不如用力去丟。」

陳柏均也提到，兄弟洋投克迪（Kirk McCarty）昨天有給建議，「他跟我說直球狀況不好的話，可以試試看用其他球種去搶好球。」昨天衝突過後，陳柏均還三振掉張育成，不過陳柏均笑說，因為當下腦袋一片空白，對到誰都不記得了。

至於昨天導致衝突擴大的艾士特，今天賽前也向張育成致意，雙方最終握手、擁抱和解。艾士特說明，「昨天我們投手連續投幾顆近身球之後，對方開始有些反應，我只是希望大家冷靜下來，畢竟是一個新人投手在投手丘上，不是故意造成這個場面。」