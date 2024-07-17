中職／挺自家投手反成導火線 艾士特：我搞砸了

新莊棒球場昨天出現大場面，3顆頭部近身球引起板凳清空，中信兄弟隊洋將艾士特的場邊言語被富邦悍將隊指為導火線，艾士特今天澄清，是要跟對方反映「我們是年輕投手」，不料引發衝突。

事情起因在6局下，兄弟投手陳柏均面對戴培峰連投3顆頭部近身球，引爆悍將總教練陳金鋒火氣，雙方陣營板凳清空，張育成更是與艾士特激烈言語交鋒，陳金鋒指出：「不知道對方在叫什麼，我才走出去。」張育成則說：「不甘他的事，他在那邊嗆。」

艾士特表示，昨天投手連續投出近身球後，對方有些反應，因為在投手丘上是自家的新人投手，自己看到對方反應後也不太開心，「主要希望大家冷靜下來，不是故意造成這樣的場面，但很明顯我搞砸了。」

艾士特今天賽前也與張育成聊天，兩人兩度相擁，艾士特表示：「大家都很專業，有好好聊開。」艾士特也向張育成自我介紹，「跟他聊身為洋投的想法、立場，也很興奮他來中職，對這個環境是很好的事情。」