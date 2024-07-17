快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

統一、香港雅虎奇摩結合案 公平會點頭同意理由曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／挺自家投手反成導火線 艾士特：我搞砸了

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將與中信兄弟隊昨日之戰板凳清空，張育成（左）與艾士特（中）成衝突焦點，今天相見兩度擁抱致意。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將與中信兄弟隊昨日之戰板凳清空，張育成（左）與艾士特（中）成衝突焦點，今天相見兩度擁抱致意。 圖／富邦悍將隊提供

新莊棒球場昨天出現大場面，3顆頭部近身球引起板凳清空，中信兄弟隊洋將艾士特的場邊言語被富邦悍將隊指為導火線，艾士特今天澄清，是要跟對方反映「我們是年輕投手」，不料引發衝突。

事情起因在6局下，兄弟投手陳柏均面對戴培峰連投3顆頭部近身球，引爆悍將總教練陳金鋒火氣，雙方陣營板凳清空，張育成更是與艾士特激烈言語交鋒，陳金鋒指出：「不知道對方在叫什麼，我才走出去。」張育成則說：「不甘他的事，他在那邊嗆。」

艾士特表示，昨天投手連續投出近身球後，對方有些反應，因為在投手丘上是自家的新人投手，自己看到對方反應後也不太開心，「主要希望大家冷靜下來，不是故意造成這樣的場面，但很明顯我搞砸了。」

艾士特今天賽前也與張育成聊天，兩人兩度相擁，艾士特表示：「大家都很專業，有好好聊開。」艾士特也向張育成自我介紹，「跟他聊身為洋投的想法、立場，也很興奮他來中職，對這個環境是很好的事情。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

富邦悍將 張育成 陳金鋒

延伸閱讀

中職／張育成與艾士特聊4分鐘、2度相擁 衝突後談尊重

影／張育成首轟奪單場MVP 家人分享榮耀

中職／張育成首轟交換禮加碼大巨蛋門票 談江坤宇誇10年游擊

中職／衝突開嗆艾士特 張育成：不是好teammate、鋒總越想越莫名

相關新聞

中職／張育成與艾士特聊4分鐘、2度相擁 衝突後談尊重

新莊棒球場昨天出現大場面，3顆頭部近身球引起板凳清空，富邦悍將隊張育成與中信兄弟隊艾士特的言語交鋒成為焦點，但兩人今天相...

中職／有大哥罩的感覺…戴培峰站衝突原爆點差點笑出來

富邦悍將隊與中信兄弟隊昨日之戰出現板凳清空場景，捕手戴培峰回憶看見連續3顆頭部近身球確實有情緒，而昨天衝上場最有情緒的張...

中職／挺自家投手反成導火線 艾士特：我搞砸了

新莊棒球場昨天出現大場面，3顆頭部近身球引起板凳清空，中信兄弟隊洋將艾士特的場邊言語被富邦悍將隊指為導火線，艾士特今天澄...

中職／不希望大場面才有關注 平野惠一盼用技術吸睛

中信兄弟隊昨天與富邦悍將隊之戰，因連續3顆頭部近身球加上洋將艾士特言語交鋒，形成板凳清空場面，兄弟總教練平野惠一直言「抱...

中職／悍將噩耗！羅戈踩到球棒扭傷要休2周 鋒總談替補人選

富邦悍將隊洋投羅戈昨天守備補位時踩到打者球棒，導致右腳扭到傷退，總教練陳金鋒透露，初步判定需要兩周休息時間，新洋投藍力（...

中職／兄弟陳柏均坦言狀況很糟不是故意 已向戴培峰道歉

中職中信兄弟與富邦悍將昨天發生板凳清空衝突，導火線是兄弟投手陳柏均對戴培峰連投3顆頭部近身球。陳柏均今天表示，自己控球從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。