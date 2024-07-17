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中職／悍將噩耗！羅戈踩到球棒扭傷要休2周 鋒總談替補人選
富邦悍將隊洋投羅戈昨天守備補位時踩到打者球棒，導致右腳扭到傷退，總教練陳金鋒透露，初步判定需要兩周休息時間，新洋投藍力（暫譯，Aaron Leasher）則要等到工作簽證出爐後才能出賽。
羅戈的傷勢經診斷為扭傷，需要有投手遞補輪值，藍力將是可能人選，陳金鋒表示，藍力距離上次實戰僅休息1周，要銜接沒有太大問題，但需要安排投打實戰觀察，另一個關鍵是要等到工作簽證到手才能比賽。
而悍將昨天已經註銷道鉑戈，洋將滿額狀態下，藍力若要出賽還需再註銷一人，陳金鋒坦言，布藍登的傷勢狀況比羅戈複雜，比較嚴重，但還是要看狀況才能決定註銷的人選。
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