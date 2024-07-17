中職／有大哥罩的感覺…戴培峰站衝突原爆點差點笑出來

富邦悍將隊與中信兄弟隊昨日之戰出現板凳清空場景，捕手戴培峰回憶看見連續3顆頭部近身球確實有情緒，而昨天衝上場最有情緒的張育成、富藍戈，剛好就是戴培峰休息室鄰居，享受到被「大哥罩」的安全感。

昨役6局下，兄弟投手陳柏均對戴培峰連投3顆頭部近身球，雖然沒有被砸到，但戴培峰表情明顯不滿，總教練陳金鋒也爆氣上場，引發兩隊板凳清空。

戴培峰表示，因為自己剛傷癒歸隊，很期待上場比賽，結果第1個打席就看到連續兩顆近身球，「覺得有點危險，也知道對方不是故意，我自己是捕手，知道當下不會故意砸人，但還是有點情緒。」

不料第3顆又是靠近臉部的近身球，戴培峰坦言當下很不開心，「靠近頭部確實比較危險。」陳柏均是戴培峰平鎮高中小一屆學弟，「賽後他也有跟我道歉，知道不是故意的。」

然而第一時間戴培峰沒看到隊友衝上來相挺，「沒想到想過他們會出來，自己是滿生氣的。」但因為兄弟捕手林吳晉瑋不斷重複說「不是故意的」，讓戴培峰情緒從生氣到想笑，「但大家都在場上了，不好意思笑出來。」