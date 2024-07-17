中職／張育成與艾士特聊4分鐘、2度相擁 衝突後談尊重

新莊棒球場昨天出現大場面，3顆頭部近身球引起板凳清空，富邦悍將隊張育成與中信兄弟隊艾士特的言語交鋒成為焦點，但兩人今天相見兩度擁抱致意，張育成能理解對方就是為了挺隊友，「互相尊重，這也沒什麼。」

昨天6局下兄弟投手陳柏均面對戴培峰連投3顆頭部近身球，引爆悍將總教練陳金鋒火氣，雙方陣營板凳清空，張育成更是與艾士特正面對峙，靠旁人拉開兩人，張育成賽後表示，不希望對方罵自己隊友，「不甘他的事，他在那邊嗆。」

富邦悍將與中信兄弟隊昨日之戰板凳清空，張育成（右）與艾士特（左）成衝突焦點，今天相見兩度擁抱致意。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將與中信兄弟隊昨日之戰板凳清空，張育成（左）與艾士特（中）成衝突焦點，今天相見兩度擁抱致意。圖／富邦悍將隊提供

兩隊今天在原地續戰，賽前艾士特特別找克迪牽線，與張育成聊起昨天的衝突話題，一聊就是近4分鐘，把誤會說開，中間兩人一度握手擁抱，結束時張育成也與艾士特、克迪相擁。

關於對話內容，張育成透露：「他說他只是想幫投手嗆聲，因為是菜鳥投手，那我跟他說，你出來我也要出來，挺我隊友。」張育成認為這不是什麼大事，場上比賽就是互相尊重。