中職／「加強版一粒」竟落選味全龍啦啦隊 網哀號：好可惜
味全龍啦啦隊「小龍女」近日舉辦徵選活動，第一階段篩選結果出爐，100多名女孩落榜，包含外貌神似「一粒」的張愛，讓許多粉絲直呼可惜。
台鋼雄鷹啦啦隊一粒出道沒多久就爆紅。張愛去年加入職籃攻城獅隊「慕獅女孩」，她經常在球場上用大眼對鏡頭放電，且擁有曼妙身材，獲得不少網友關注，還有人發現她外型神似一粒，封她為「加強版一粒」。
沒想到在277位女孩激烈競爭中，張愛無法脫穎而出，進入下個階段，網友紛紛表示，「可惜被龍刷掉」、「我爪收」、「可甜可辣」、「蠻好奇標準是什麼」、「長的有點像佐倉綾音（日本聲優）」。
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