中職／台日雙獅交流 西武球星石毛宏典來台會球迷

中職統一獅與日職西武獅合作邁向第九年，雙獅交流活動將在7月27日邀請西武OB球星石毛宏典來台，這位黃金世代游擊手要與台灣球迷相見歡。

上周獅隊UniGirls女孩、萊恩、盈盈特別前進西武獅主場進行雙獅交流活動，7月27日、28日連續兩天假期，台南棒球場將進行台日雙獅好友交流活動，過去曾邀請2016秋山幸二、2017渡邊久信、2018田邊德雄、2019東尾修、2023辻發彥及橫田久則來台，今年延續邀請西武獅經典ＯＢ選手一起來台的傳統。

今年也特別邀請埼玉西武獅黃金世代游擊手，石毛宏典在1981年加盟埼玉西武獅第一年拿下洋聯新人王，並職棒生涯時期都是游擊、三壘金手套及最佳九人獲獎常客，並在1986年拿下洋聯年度ＭＶＰ大獎，石毛宏典職棒生涯展現打擊技巧、腳程速度，守備方面滴水不露的表現，穩定的打擊與打點貢獻、細膩的選球與過人的速度，也是西武獅黃金世代最火燙的內野手。

7月27日台日雙獅首日場外舞台活動，特別規劃15:30~15:50將舉辦埼玉西武獅經典ＯＢ選手石毛宏典見面會，進行約20分鐘TALK SHOW活動，邀請喜歡台日雙獅的球迷們一起進場來體驗好玩豐富的台日雙獅主題日活動。