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中職／張育成敲首轟 護隊友不落人後

聯合報／ 記者陳宛晶／新北報導
張育成擊出中職生涯首轟，回到休息區興奮地以招牌敬禮動作與隊友慶賀。記者侯永全／攝影
張育成擊出中職生涯首轟，回到休息區興奮地以招牌敬禮動作與隊友慶賀。記者侯永全／攝影

中華職棒富邦悍將隊近億元投資，張育成昨晚在新莊棒球場用火力回應，在第四局以兩分砲開張中職生涯首轟；富邦悍將隊終場以九比三大勝中信兄弟隊。比賽第六局，富邦悍將加映板凳清空，總教練陳金鋒、張育成都展現硬派美式作風，衝上場怒嗆兄弟陣營。

獲悍將合約三年半總金額九二五○萬元、史上最昂貴合約的張育成，在此役貢獻雙安打。第三局的一壘打參與到悍將單局四安打、串回兩分攻勢，第四局在悍將四分大局下再挹注兩分砲。張育成在中職生涯第四場出賽、第十五打席敲出首轟，苦主為兄弟首任後援投手蔡齊哲。

張育成透露，賽前有問隊友剛回台灣的心態，「一直鼓勵我，跟我說享受當下，不用去管會發生什麼事，灌輸我的腦袋，所以我也這樣告訴自己。」擊到球的瞬間並沒有把握，「沒有咬到球心，有點太早，所以一開始還是全力跑。」他笑說很久沒有打全壘打，「沒有因此鬆一口氣，還是要努力打好每一顆球，希望可以一步一腳印、享受球賽。」

另一焦點場面出現在六局下，陳柏均面對戴培峰，連續三球朝頭部近身而來，陳金鋒當場不忍了，手朝對方陣營比畫，雙方進一步板凳清空，鏡頭也捕抓到張育成一馬當先衝上前，與艾士特激烈言語交鋒，場面一度火爆。

張育成賽後談起此事，也展現美式作風，直言：「聽說他（艾士特）是一個不好的隊友，我就覺得當一個隊友，就是要當一個好隊友，不是在那邊罵自己隊友，所以我就衝出去了，而且也不甘他的事，他在那邊嗆，我就偷罵一些髒話，叫他閉嘴、叫他走開。」

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