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中職／張育成首轟交換禮加碼大巨蛋門票 談江坤宇誇10年游擊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
兩位球迷撿到張育成(中)首轟球，並獲贈禮。富邦悍將提供
兩位球迷撿到張育成(中)首轟球，並獲贈禮。富邦悍將提供

富邦悍將隊狀元郎張育成今天在第4局敲出兩分砲、中職生涯首轟，由兩位穿著江坤宇周邊T恤的球迷接到全壘打球，被問到是否會與球迷合照，他笑答：「請江坤宇和她合照吧！」張育成不僅與接到球的球迷合照，悍將球團加碼送兩張台北大巨蛋主場門票。

悍將為張育成舉辦加盟記者會時，已經同步公布首轟交換條件，凡拾獲張育成中華職棒首支全壘打球的球迷，悍將球團將提供「張育成親簽實戰球衣」、「張育成親簽實戰球」、「張育成親簽球帽」。

張育成今天在第4局兩分砲狙擊蔡齊哲，這一轟降落在新莊棒球場左外野觀眾席上，由兩位穿著江坤宇個人系列T恤的女球迷接到球。

被問到會不會收藏首轟球，張育成的反應很率直，「會給球隊吧！我只對球鞋有興趣。」他進一步詢問媒體，接到球的球迷是否是兄弟球迷，得知是江坤宇的球迷，但今天是為張育成而來到新莊棒球場，張育成也說，希望可以有更多不是悍將的球迷進場看球。

此役與江坤宇的美技比拚也為比賽增色許多，張育成對此表示，「他比較強，他是我們中華隊未來十年的游擊手，我當富邦悍將的游擊手就好。」

擊出中職生涯首轟的悍將張育成（左三）獲選單場MVP，太太與小孩到球場分享榮耀。記者侯永全／攝影
擊出中職生涯首轟的悍將張育成（左三）獲選單場MVP，太太與小孩到球場分享榮耀。記者侯永全／攝影
擊出中職生涯首轟的悍將張育成（右）獲選單場MVP，賽後與啦啦隊跳MVP舞。記者侯永全／攝影
擊出中職生涯首轟的悍將張育成（右）獲選單場MVP，賽後與啦啦隊跳MVP舞。記者侯永全／攝影
兩位球迷撿到張育成(中)首轟球，並獲贈禮。富邦悍將提供
兩位球迷撿到張育成(中)首轟球，並獲贈禮。富邦悍將提供

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富邦悍將 張育成 江坤宇

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