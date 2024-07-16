中職／衝突開嗆艾士特 張育成：不是好teammate、鋒總越想越莫名

富邦悍將隊今天以9：3擊敗中信兄弟隊，近億元的投資，張育成用火力回應，第4局以兩分砲開張中職生涯首轟，第6局還參與到中職生涯第一次板凳清空，賽後聊起此事展現美式硬派作風，直言：「不甘他（艾士特）的事，他在那邊嗆，我就偷罵一些髒話，叫他閉嘴、走開。」

張育成此役雙安，第3局的一壘打參與到悍將單局4安打、串回2分的攻勢，第4局在悍將的4分大局挹注兩分砲，在中職生涯第4場出賽、第15打席敲出首轟，苦主為兄弟首任後援投手蔡齊哲。張育成繞壘回到休息室後，哥哥張進德已經張開大大的臂膀，準備送上擁抱。

張育成透露，賽前有和隊友問到，剛回來台灣時的心態，「一直鼓勵我，跟我說享受當下，不用去管會發生什麼事，灌輸我的腦袋，所以我也這樣告訴自己。」擊到球的瞬間並沒有把握，「沒有咬到球心，有點太早，所以一開始還是全力跑。」他笑說很久沒有打全壘打，「沒有因此鬆一口氣，還是要努力打好每一顆球，希望可以一步一腳印、享受球賽。」

另一焦點場面出現在6局下，因陳柏均面對戴培峰的打席連續3顆頭部近身球，瞬間引爆總教練陳金鋒火氣，雙方陣營進一步板凳清空，張育成一馬當先衝上前，與艾士特激烈言語交鋒，場面一度火爆。

張育成賽後談起此事，也展現美式作風，直言：「聽說他（艾士特）是一個不好的隊友，我就覺得當一個teammate，就是要一個好teammate，而不是在那邊罵自己teammate，所以我就覺得要好好教訓一下，而且也不甘他的事，他在那邊嗆，我就偷罵一些髒話，叫他閉嘴、叫他走開。」

陳金鋒指出，本土投手控球不好，很正常的事，本來沒有什麼，戴培峰被連丟三顆會有反應很正常，「不知道對方（艾士特）在叫什麼，我才走出去。」陳金鋒越想越莫名其妙，「被丟三顆當然會有反應，這難道是我們問題嗎？我是不知道是誰，沒什麼事，搞得莫名其妙，不是他丟，他在反應什麼，」