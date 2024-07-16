中職／潘傑楷代打敲超前比數三壘打 助獅擊敗雄鷹

中職統一7-ELEVEn獅隊今天與台鋼雄鷹隊交手，獅隊一度落後，7局下潘傑楷代打敲出清壘三壘打、一棒3分幫助球隊超前比數，率隊以5比3搶勝，潘傑楷獲選單場MVP。

獅隊今天在主場台南棒球場迎戰雄鷹隊，獅隊4局下靠著陳聖平安打、盜上二壘，林岱安敲安推進，再靠著犧牲短打跑回團隊第1分。

雄鷹隊5局上有攻勢，1人出局後藍寅倫、張肇元、王博玄接連安打跑回追平分，再靠著獅隊守備失誤搶壘包，曾子祐安打送回超前分，再靠著陳文杰滾地球跑回團隊第3分。

獅隊前6局打完1比3落後，7局下獅隊追分，林安可率先敲出安打，胡金龍代打敲安推進，陳聖平選到保送攻占滿壘，林岱安敲安先追1分，潘傑楷代打敲出三壘打，一棒3分幫助球隊超前比數。

獅隊先發投手羅昂（Logan Ondrusek）今天總計用94球投6局，被敲出7支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉3分（1分責失分）、無關勝敗；劉軒荅中繼投1局無失分，奪下個人本季首勝。