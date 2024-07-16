中職／硬派美式！張育成開轟+開嗆 悍將踹爆兄弟

今晚的新莊棒球場超火熱，「國防部長」張育成在第4局以兩分砲開張中職生涯首轟，富邦悍將隊終場以9：3大勝中信兄弟隊，第6局還加映板凳清空，總教練陳金鋒、張育成都展現硬派美式作風，衝上場怒嗆兄弟陣營。

張育成此役雙安，第3局的一壘打參與到悍將單局4安打、串回2分的攻勢，第4局在悍將的4分大局挹注兩分砲，張育成在中職生涯第4場出賽、第15打席敲出首轟，苦主為兄弟首任後援投手蔡齊哲。

張育成繞壘回到休息室後，哥哥張進德已經張開大大的臂膀，準備送上擁抱，這一轟讓新莊棒球場氣氛沸騰，現場球迷高喊「張育成我愛你」，張育成以招牌敬禮手勢回應。

此役另一焦點場面出現在6局下，陳柏均面對戴培峰的打席，連續3球朝頭部近身而來，陳金鋒當場不忍了，手朝對方陣營比畫，雙方陣營進一步板凳清空。兄弟一壘手陳俊秀第一個擋在鋒總面前，直接與陳金鋒面對面的兄弟教練則是投手教練王建民；鏡頭也捕捉到張育成一馬當先衝上前，與艾士特激烈言語交鋒，場面一度火爆。

兄弟先發投手魏碩成此役以3局被敲8安打、失6分（責失4分）作收，承擔敗投；悍將洋投羅戈先發5.1局被敲4安打、失2分奪勝，退場畫面卻令人擔憂，第6局踩到許基宏的球棒扭傷右腳退場，傷情有待觀察。