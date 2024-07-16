聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／鋒總炸裂！連3顆頭部近身忍不了 張育成也衝超快
新莊棒球場今晚很火熱，第6局中信兄弟隊投手陳柏鈞面對戴培峰連續3顆頭部近身球，富邦悍將隊總教練陳金鋒爆氣衝上場，兩隊進一步板凳清空，張育成首度參與大場面，與兄弟洋投直接對嗆。
衝突場面發生在6局下，戴培峰今天的首打席，卻是連續3顆都朝頭部近身而來，陳金鋒當場不忍了，手朝對方陣營比畫，雙方陣營進一步板凳清空。
兄弟一壘手陳俊秀第一個擋在鋒總面前，直接與陳金鋒面對面的兄弟教練則是投手教練王建民；鏡頭也捕捉到張育成一馬當先衝上前，與艾士特激烈言語交鋒，場面一度火爆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言