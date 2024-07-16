中職／鋒總炸裂！連3顆頭部近身忍不了 張育成也衝超快

新莊棒球場今晚很火熱，第6局中信兄弟隊投手陳柏鈞面對戴培峰連續3顆頭部近身球，富邦悍將隊總教練陳金鋒爆氣衝上場，兩隊進一步板凳清空，張育成首度參與大場面，與兄弟洋投直接對嗆。

衝突場面發生在6局下，戴培峰今天的首打席，卻是連續3顆都朝頭部近身而來，陳金鋒當場不忍了，手朝對方陣營比畫，雙方陣營進一步板凳清空。

兄弟一壘手陳俊秀第一個擋在鋒總面前，直接與陳金鋒面對面的兄弟教練則是投手教練王建民；鏡頭也捕捉到張育成一馬當先衝上前，與艾士特激烈言語交鋒，場面一度火爆。