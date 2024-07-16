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中職／悍將最穩先發拉緊報 羅戈踩到球棒扭傷右腳

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投羅戈。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊洋投羅戈。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天在新莊棒球場面對中信兄弟隊，劇本走向從大喜轉悲，張育成第4局剛敲兩分砲，極度倚重的先發投手羅戈卻在6局上採到球棒後傷退。球團表示，羅戈在守備補位時踩到打者球棒右腳扭傷提前退場，目前先冰敷觀察中，賽後將安排進一步檢查。

羅戈至今天賽前已為悍將貢獻16場先發、94.1局，取得6勝3敗、防禦率1.91，為悍將輪值中最穩定的先發戰力；今天面對兄弟為本季第17場登板。

羅戈此役在3局上先面臨危機，一出局後被岳東華敲出安打，接著K掉岳政華，羅戈與捕手豊暐卻在此時都轉身步伐朝向休息室，罕見投捕同時都搞錯出局數，這次失憶也讓一壘上啟動的岳東華輕鬆盜壘成功。羅戈隨後連續出現2次保送，釀成滿壘，危機時刻K掉陳俊秀全身而退。

隨著悍將的優勢擴大，羅戈的表現越來越穩，第4、5局都是三上三下，第6局的投球再現不穩，滿壘之際被許基宏敲出安打，羅戈則在補位時踩到許基宏的球棒扭傷退場，傷勢有待觀察。

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岳東華 許基宏

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