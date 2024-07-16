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中職／驚！南珉貞發片宣布已離婚 為台灣球迷一路支持她哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將啦啦隊南珉貞今天發布影片，疑似表達自己已離異。南珉貞IG
富邦悍將啦啦隊南珉貞今天發布影片，疑似表達自己已離異。南珉貞IG

中華職棒富邦悍將韓籍啦啦隊南珉貞，於今晚在個人YT頻道發出新影片，「會邊吃台灣生魚片邊大哭的韓國人.. 只有我一個了吧」，在竹圍漁港享受台灣美食，然後提到自己己婚這件事，台灣粉絲仍是支持她，令她感動落淚；然而提及自己的婚姻，她以韓文說明並附上中文字幕，「我結過婚這是事實，可是，現在呢？現在我自己生活得很開心，現在我和家裡的狗狗，還有妹妹住在一起。」然後說明之後，她就用中文說，「我離婚了。」令粉絲大為震 驚。

富邦悍將韓籍啦啦隊有李皓禎、李雅英及南珉貞三人，堪稱史上最強外掛，不少粉絲都已知南珉貞已婚的身分，但不少台灣球迷仍力挺她，而今天她在YT頻道宣布她離婚恢復單身的消息，確實令人意外，未來將專心在台灣啦啦隊的工作上，也感謝台灣球迷的支持。

台灣粉絲紛紛留言鼓勵她，「希望找到下個幸福，大部分台灣人不會因為妳結婚或離婚而不喜歡妳。」、「妳的婚姻狀況不會影響我們喜歡妳！」、「南美女，謝謝妳勇敢的說出來，台灣的粉絲永遠支持妳喔，加油，要在台灣生活的開心喔。」

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