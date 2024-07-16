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中職／張育成首轟出現！兩分砲狙擊兄弟蔡齊哲 新莊棒球場沸騰

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張育成敲出個人中職首轟。記者侯永全／攝影
張育成敲出個人中職首轟。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊「國防部長」張育成中職生涯首轟，在今天降落在新莊棒球場左外野看台上，第4局敲出兩分砲，中信兄弟隊蔡齊哲成為苦主，這一轟幫助悍將擴大為7：0領先。

悍將此役在2局下由范國宸率先敲安，董子恩補上二壘打，形成二、三壘有人，豊暐以高飛犧牲打首開紀錄；3局則是李宗賢三壘打、王正棠一壘打串連再下一城，張育成、范國宸後續也都敲安，擴大為3：0領先。

魏碩成第4局的投球依然動盪，以保送、安打開局，孔念恩短打點到投手方向，魏碩成還發生接球失誤多送壘包；兄弟在此時換上蔡齊哲接手，王正棠先以高飛犧牲打為悍將追加分數，張育成隨後補上一發兩分砲。

張育成繞壘回到休息室後，哥哥張進德送上擁抱，這一轟讓新莊棒球場現場沸騰，現場球迷高喊「張育成我愛你」，張育成以招牌敬禮手勢回應。

張育成大聯盟生涯累積20轟、單季9轟，都是台灣野手紀錄，如今在中職的第一轟也在今天誕生。

張育成敲出個人中職首轟。記者侯永全／攝影
張育成敲出個人中職首轟。記者侯永全／攝影

張育成敲出個人中職首轟。記者侯永全／攝影
張育成敲出個人中職首轟。記者侯永全／攝影

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中職 張育成 王正棠

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