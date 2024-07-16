聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／張育成首轟出現！兩分砲狙擊兄弟蔡齊哲 新莊棒球場沸騰
富邦悍將隊「國防部長」張育成的中職生涯首轟，在今天降落在新莊棒球場左外野看台上，第4局敲出兩分砲，中信兄弟隊蔡齊哲成為苦主，這一轟幫助悍將擴大為7：0領先。
悍將此役在2局下由范國宸率先敲安，董子恩補上二壘打，形成二、三壘有人，豊暐以高飛犧牲打首開紀錄；3局則是李宗賢三壘打、王正棠一壘打串連再下一城，張育成、范國宸後續也都敲安，擴大為3：0領先。
魏碩成第4局的投球依然動盪，以保送、安打開局，孔念恩短打點到投手方向，魏碩成還發生接球失誤多送壘包；兄弟在此時換上蔡齊哲接手，王正棠先以高飛犧牲打為悍將追加分數，張育成隨後補上一發兩分砲。
張育成繞壘回到休息室後，哥哥張進德送上擁抱，這一轟讓新莊棒球場現場沸騰，現場球迷高喊「張育成我愛你」，張育成以招牌敬禮手勢回應。
張育成大聯盟生涯累積20轟、單季9轟，都是台灣野手紀錄，如今在中職的第一轟也在今天誕生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言