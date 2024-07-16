中職／張育成首度對兄弟 平野：不要讓他這麼快適應中職
張育成加盟富邦悍將隊，今天賽前3場比賽都是對上統一獅，今天首度與中信兄弟交手，兄弟總教練平野惠一表示當然有研究，也笑說可以做的，就是不要讓張育成這麼快適應中職。
富邦悍將隊好手張育成12日起加入中職例行賽事，今天賽前3場出賽對手都是統一7-ELEVEn獅隊，目前3場比賽總計9打數敲出2支安打，包括1支二壘打，打擊率2成22。
悍將今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，張育成先發打3棒、守游擊。兄弟總教練平野惠一賽前受訪表示，首度對上張育成，當然有研究策略，也會提醒兄弟球員該怎麼做，知道張育成很努力地在適應中職環境，「我們可以做的是，不要讓他這麼快適應。」
至於富邦悍將隊投手張奕也在14日完成中職初登板，奪下生涯首勝，平野惠一表示，張奕之前在日職打球，以前就有看過，是很好的投手。
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