中職／魔鷹別氣了！14日三壘失誤改記安打 追加1分打點

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹14日為安打被記失誤氣噗噗，賽後表態一定申訴，今天聯盟經重新檢視後更正，確認為他的內野安打，追加1分打點。

雄鷹14日以5：4擊敗樂天桃猿隊之戰，魔鷹單場雙安都長打，包括第5局敲陽春砲，第7局的二壘打開啟雄鷹超前的契機，獲選單場MVP，但開轟繞壘卻一臉不爽，賽後還是怒氣值高漲。

魔鷹受訪提到，自己在第3局打出的三壘方向滾地球，擊球強勁，且彈跳不好處理，卻記為三壘手失誤，並不合理，一定會提出申訴。

聯盟競技組今天更正記錄，「台鋼雄鷹魔鷹擊出三壘方向滾地球，三壘手馮健庭未能成功接捕，重新審視後做出記錄更正，更改如下：1、三壘手馮健庭失誤取消。2、魔鷹內野安打，1分打點。」