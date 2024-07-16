聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／魔鷹別氣了！14日三壘失誤改記安打 追加1分打點
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹14日為安打被記失誤氣噗噗，賽後表態一定申訴，今天聯盟經重新檢視後更正，確認為他的內野安打，追加1分打點。
雄鷹14日以5：4擊敗樂天桃猿隊之戰，魔鷹單場雙安都長打，包括第5局敲陽春砲，第7局的二壘打開啟雄鷹超前的契機，獲選單場MVP，但開轟繞壘卻一臉不爽，賽後還是怒氣值高漲。
魔鷹受訪提到，自己在第3局打出的三壘方向滾地球，擊球強勁，且彈跳不好處理，卻記為三壘手失誤，並不合理，一定會提出申訴。
聯盟競技組今天更正記錄，「台鋼雄鷹魔鷹擊出三壘方向滾地球，三壘手馮健庭未能成功接捕，重新審視後做出記錄更正，更改如下：1、三壘手馮健庭失誤取消。2、魔鷹內野安打，1分打點。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言