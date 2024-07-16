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中職／既有5洋投3人有隱憂 兄弟領隊解釋找6號洋投原因

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟領隊劉志威。報系資料照
中信兄弟領隊劉志威。報系資料照

中信兄弟隊今天宣布第6號洋投，簽下剛離開3A的安吉斯（Angel Sanchez），領隊劉志威指出，陣中既有洋投中3位存在隱憂，「現在不找，等走了再找就來不及了。」

兄弟目前已有5位洋投，包括德保拉、猛登、克迪、艾士特，以及目前仍在二軍調整的象魔力，安吉斯成為陣中第6位洋投，洋投滿營的同時，也令人好奇是否有人員將有異動。

劉志威指出，象魔力的復健進度有慢一點，但球隊也不希望他太急，「他有自己的生涯，不想趕他。」克迪儘管近期都有好投，但確實因為先前的傷勢，對他不是完全有把握。

韓職對於我們還是有一些追蹤。」劉志威透露另一項隱憂，雖不願證實是哪位洋投，但市場傳聞為艾士特。劉志威坦言，還是有加碼留人的可能性，選手目前也都沒有提出要走，但由於合約中有可以逃脫的時間點，「如果他想走，我們不能強留，去韓職也是尋求再跳級的機會，硬留不見得有意思。」

劉志威指出，近期在看的人選有2、3個，最後選擇安吉斯，也是難得剛好出現各方面條件、經驗、能力都有到位，「綜合考量還是先找一個，現在不找，等走了再找就來不及了。」

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中信兄弟 德保拉 韓職

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