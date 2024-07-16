中職／兄弟簽第6號洋投安吉斯 具日韓經歷且剛離開3A

中信兄弟隊今天宣布補強洋將陣容，簽下具有美、日、韓三國職棒資歷的安吉斯（Angel Sanchez），預計近日就會抵台加入球隊訓練，球團表示，期待在安吉斯的加入後，能夠更加厚實兄弟洋投戰力。

兄弟目前已有五位洋投，包括德保拉、猛登、克迪、艾士特，以及目前仍在二軍調整中的象魔力，安吉斯成為陣中第6位洋投。

34歲的安吉斯是多明尼加籍的右投，身高185公分，體重88公斤，最快球速曾飆出158公里的速球，在2010年投入美國職棒道奇隊小聯盟體系，並於2011年至2014年間先後效力於道奇、馬林魚、光芒、白襪和海盜隊的小聯盟體系，直到2017年於海盜隊迎來大聯盟生涯初登板。

2018年至2019年間，安吉斯輾轉前往韓國職棒發展，在效力於SK飛龍隊期間表現優異，也深受日本職棒的關注，在2020年至2021年間轉戰日職效力讀賣巨人隊，兩年間留下13勝10敗，防禦率3.68的成績。

今年球季安吉斯開季先效力於墨西哥聯盟，先發6場比賽，繳出3勝0敗的好成績，在5月接受坦帕灣光芒隊3A邀請重返美職體系，期間共有6場出賽，繳出26.2局投球，4勝2敗，防禦率2.36、每局被上壘率1.28的成績，受到兄弟球團的青睞，於7月選擇與兄弟簽約轉戰中職。

領隊劉志威表示，「很開心能夠與安吉斯簽約，相信他過往的亞洲職棒經驗能夠幫助他順利融入我們球隊，更期待在他的加入後，除了幫助團隊厚實洋將戰力之外，隊內洋投的良性競爭也能夠刺激團隊，為接下來的賽事來做努力。」